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Новинки
Бренди Аттикус 2л ( Atticus 2L) 40%
Бренди Аттикус 2л ( Atticus 2L) 40%
0
175 грн
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Бренди Наполеон 2л ( Napoleon 2L) 40%
Бренди Наполеон 2л ( Napoleon 2L) 40%
0
175 грн
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Бренди Сент Реми 2л ( St Remy 2L) 40%
Бренди Сент Реми 2л ( St Remy 2L) 40%
2
175 грн
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Виски Чивас Ригал 12 лет (Chivas Regal 12 years ) 40%
Виски Чивас Ригал 12 лет (Chivas Regal 12 years ) 40%
3
240 грн
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Водка Финляндия 3л (Finlandia Classical 3L) 40%
Водка Финляндия 3л (Finlandia Classical 3L) 40%
16
185 грн
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Коньяк Квинт 10* 2Л ( Kvint 10* 2L ) 40%
Коньяк Квинт 10* 2Л ( Kvint 10* 2L ) 40%
0
170 грн
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Коньяк Квинт Монте Чоко 2Л ( Kvint Monte Choco 2L ) 40%
Коньяк Квинт Монте Чоко 2Л ( Kvint Monte Choco 2L ) 40%
2
185 грн
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Коньяк Курвазье 2л ( Courvoisier 2L ) 40%
Коньяк Курвазье 2л ( Courvoisier 2L ) 40%
9
185 грн
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Ром Бакарди 2л ( Bacardi 2L) 40%
Ром Бакарди 2л ( Bacardi 2L) 40%
15
250 грн
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Ром Капитан Морган 2л (Captain Morgan 2L ) 35%
Ром Капитан Морган 2л (Captain Morgan 2L ) 35%
1
200 грн
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Последние отзывы
Елена
Елена
19.11.2021
Бренди Метакса 2л ( Metaxa 2L) 38%
Бренди Метакса 2л ( Metaxa 2L) 38%
Супер. И вкус и голова не болит..
Олег
Олег
06.10.2021
Водка Абсолют Электрик 3л ( Absolut Electrik 3L) 40%
Водка Абсолют Электрик 3л ( Absolut Electrik 3L) 40%
Пришла вовремя. Удивил цвет. ..
Вячеслав
Вячеслав
04.08.2021
Бренди Метакса 2л ( Metaxa 2L) 38%
Бренди Метакса 2л ( Metaxa 2L) 38%
Топ за свои деньги рекомендую!..
Вячеслав
Вячеслав
02.08.2021
Бренди Метакса 2л ( Metaxa 2L) 38%
Бренди Метакса 2л ( Metaxa 2L) 38%
Топ за такую цену рекомендую..
Вячеслав
Вячеслав
02.08.2021
Ликер Мохито 3л 15% ( Liqeur Mojito Cuepro 3L )
Ликер Мохито 3л 15% ( Liqeur Mojito Cuepro 3L )
Напиток приятный особенно с холодным спрайтом! но прозрачный ...
fantom
fantom
30.06.2021
Водка Финляндия Грейпфрут 2л (Finlandia Classica Grapefruit 2L) 40%
Водка Финляндия Грейпфрут 2л (Finlandia Classica Grapefruit 2L) 40%
Продавец очень вежливый и пунктуальный .Товар очень хороший.Мерял спиртометром ,показал 39,4.как по мне, то результат прекрасный.!)? По качеству -тоже все очень даже хорошо !!! Рекомендую...
fantom
fantom
30.06.2021
Водка Финляндия 3л (Finlandia Classical 3L) 40%
Водка Финляндия 3л (Finlandia Classical 3L) 40%
Заказываю уже раз четвертый ,все очень даже ...на уровне.За такие деньги ,качество и объем -просто 5+. Одни Крестины и два дня рождения, отгуляли на высшем уровне,все гости в меру веселые и адекватные .На счёт похмелья ....не слышал. Советую .Продавец выходит на связь в течении одного часа. Не п..
Валентина
Валентина
27.06.2021
Виски Black Label 40% ( Блэк Лейбл 2л)
Виски Black Label 40% ( Блэк Лейбл 2л)
Заказывала у них первый раз. Рискнула взять два разных товара. Качество отличное. Перезвонили в районе часа, отправили в тот же день. Огромнейшее вам спасибо! Буду обращаться ещё не один раз. Большой удачи и успехов!!!..