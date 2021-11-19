Заказываю уже раз четвертый ,все очень даже ...на уровне.За такие деньги ,качество и объем -просто 5+.
Одни Крестины и два дня рождения, отгуляли на высшем уровне,все гости в меру веселые и адекватные .На счёт похмелья ....не слышал.
Советую .Продавец выходит на связь в течении одного часа.
Не п..
Заказывала у них первый раз. Рискнула взять два разных товара. Качество отличное. Перезвонили в районе часа, отправили в тот же день. Огромнейшее вам спасибо! Буду обращаться ещё не один раз. Большой удачи и успехов!!!..