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Заказываю уже раз четвертый ,все очень даже ...на уровне.За такие деньги ,качество и объем -просто 5+. Одни Крестины и два дня рождения, отгуляли на высшем уровне,все гости в меру веселые и адекватные .На счёт похмелья ....не слышал. Советую .Продавец выходит на связь в течении одного часа. Не п..